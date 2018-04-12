شفت شركة «نيسان»، أخيراً، عن النموذج الاختباري «إكسموشن»، مقدمة بذلك تصوراً لما ستؤول إليه فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة في المستقبل القريب، مع طراز يستند إلى تاريخ طويل من سيارات الـ«كروس أوفر» والدفع الرباعي المتطورة.

ويدمج التصميم الثقافة اليابانية والحرفية التقليدية مع قدرات الجيل الجديد من تكنولوجيا «نيسان للتنقل الذكي»، إذ يعكس النموذج الاختباري «إكسموشن» لمسات قوية من الناحية التصميمية، التي عادة ما تحملها طرز «نيسان»، مع أبعاد مستقبلية من خلال قدرة الطراز النموذجي الجديد على الارتباط بقدرات الاتصال المتقدمة مع القيادة الذاتية، والفن الياباني الرقمي الحديث.

ويعكس التصميم الداخلي المناظر الطبيعية اليابانية، مع لمحات من عناصر «نيسان» الأساسية، بعد أن تم دمج واجهة الرسومات المتقدمة مع تقنيات القيادة الذاتية، كما صممت الأرضية لتبدو كأنها نهر جارٍ، وجاء الكونسول بتصميم على شكل الجسر، الذي تم تصميمه بالاعتماد على أسلوب العمارة الياباني الخشبي التقليدي «كاناوا تسوجي».