سوفت بانك تستحوذ على 20% من أوبر

استحوذت مجموعة سوفت بانك اليابانية على حصة 20% من شركة أوبر بقيمة تخفض من القيمة السوقية للشركة من 70 إلى 48 مليار دولار نظراً للمشاكل التي عانت منها الشركة خلال السنة.
لعل الخبر الهام هنا ليس فقط انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى هذا الحد، بل دخول منافس كبير للمدير التنفيذي السابق Travis Kalanick الذي مازال يحتفظ بمقعد في مجلس الإدارة ويملك حصة 16% من الأصوات.
وبموجب الاستحواذ الجديد فإنه قد توسع مجلس الإدارة ليضم 17 مقعداً بدلاً من 11 وستحصل سوفت بانك على مقعدين منهما ما يقلص من تأثير المدير التنفيذي السابق وتحكمه في قرارات الشركة.
ودفعت سوفت بانك 33$ للسهم الواحد واشترت الحصص التي يملكها المستثمرون الأوائل، وهذا يعكس القيمة الحقيقية الجديدة للشركة، كما ستشتري بقيمة مليار دولار أسهم من الشركة بتقييمها السابق عند 70 مليار دولار.
وبهذا تكون سوفت بانك قد ضمت واحدة من كبرى الشركات التقنية – إن صح التعبير – في العالم إلى محفظتها من الاستثمارات الضخمة مثل Sprint للإتصالات و ARM للمعالجات و Boston Dynamics للروبوتات.
ويشار إلى أن سوفت بانك تملك حصص في شركات نقل تشاركي اخرى منافسة لأوبر مثل Didi Chuxing في الصين و Grab في جنوب شرق آسيا و Ola في الهند.
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