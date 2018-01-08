سيارة أودي rs5 avant تنطلق بقوة 444 حصان ومواصفات أخرى عديدة

هناك تقارير أكدت أن سيارة أودي RS5 Avant الجديدة مميزة وسريعة، فهي تعتبر من بين أفضل سيارات الأداء في فئتها والجيل الجديد يظهر تحسن تفوق على كل الأجيال السابقة من السيارة.
وتحمل السيارة محرك جديد V6 سعة 2.9 لتر بشاحنين توربينيين يولد قوة تبلغ 444 حصان وهي أخف من السابق بواقع 30 كجم وتقدم تحسن كبير في أداء عزم الدوران بوصولها للرقم 600 نيوتن متر.
وتتسارع السيارة من الثبات الى 100 كم في الساعة في 4.1 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة يمكن رفعها الى 280 كم/ساعة في بعض التجهيزات الاختيارية للسيارة.
وتتزود السيارة بنظام الدفع الكلي كواترو مع انقسام عزم الدوران 60 الي 40 للمساعدة في ديناميكيات السيارة في جيلها الجديد بينما قاعدة العجلات الأطول من RS5 كوبيه تجعل السيارة كلها تشعرنا بالراحة والتسلية.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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