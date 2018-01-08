سيارة أودي rs5 avant تنطلق بقوة 444 حصان ومواصفات أخرى عديدة

هناك تقارير أكدت أن سيارة أودي RS5 Avant الجديدة مميزة وسريعة، فهي تعتبر من بين أفضل سيارات الأداء في فئتها والجيل الجديد يظهر تحسن تفوق على كل الأجيال السابقة من السيارة.

وتحمل السيارة محرك جديد V6 سعة 2.9 لتر بشاحنين توربينيين يولد قوة تبلغ 444 حصان وهي أخف من السابق بواقع 30 كجم وتقدم تحسن كبير في أداء عزم الدوران بوصولها للرقم 600 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة من الثبات الى 100 كم في الساعة في 4.1 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة يمكن رفعها الى 280 كم/ساعة في بعض التجهيزات الاختيارية للسيارة.

وتتزود السيارة بنظام الدفع الكلي كواترو مع انقسام عزم الدوران 60 الي 40 للمساعدة في ديناميكيات السيارة في جيلها الجديد بينما قاعدة العجلات الأطول من RS5 كوبيه تجعل السيارة كلها تشعرنا بالراحة والتسلية.