فورد تعود من جديد لبطولة العالم للراليات wrc

أعلنت فورد عن عودتها لبطولة العالم للراليات، ويأتي هذا الإعلان بعد نجاحها في الفوز في سباق ويلز للراليات بقيادة المتسابق Sebastien Ogier. فورد أعلنت عن إنسحابها عن بطولة العالم للراليات WRC بعد نهاية موسم 2012 ولكن تألق المتسابق أوجيير أعاد الفريق للبطولة.
كما أعلنت فورد عن تجديد تعاقدها مع قائدي الفريق Sebastien Ogier و Elfyn Evans.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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