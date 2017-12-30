فورد تعود من جديد لبطولة العالم للراليات wrc

أعلنت فورد عن عودتها لبطولة العالم للراليات، ويأتي هذا الإعلان بعد نجاحها في الفوز في سباق ويلز للراليات بقيادة المتسابق Sebastien Ogier. فورد أعلنت عن إنسحابها عن بطولة العالم للراليات WRC بعد نهاية موسم 2012 ولكن تألق المتسابق أوجيير أعاد الفريق للبطولة.

كما أعلنت فورد عن تجديد تعاقدها مع قائدي الفريق Sebastien Ogier و Elfyn Evans.