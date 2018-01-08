مع بدء تسليم أولى دفعات سيارة ألبين A110 الجديدة خلال الاشهر الأخيرة من 2017، بدأت تقارير شاملة عن هذه السيارة في الظهور على كثير من مواقع السيارات، وكان منها فيديو أطلقه موقع Carfection لمراجعة وتجربة قيادة لهذه السيارة التي تعود بها شركة ألبين الفرنسية للساحة من جديد بعد توقفها عن انتاج السيارات في 1995.
جدير بالذكر أن هذه السيارة تحمل هيكل مصنوع من الألومنيوم مما ساعد على تخفيف وزنها، كما عملت الشركة على جعل السيارة أكثر ثباتا بوضعها للمحرك في الجزء الخلفي من هذه السيارة التي تحمل أيضا نظام تعليق متطور وقوي يقدم ثباتا أعلى عند القيادة.
وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1800 سي سي وبقوة 249 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ومعه تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية فقط، وبسرعة قصوى محددة الكترونيا تبلغ 250 كم/ساعة، ويمكنك متابعة الفيديو التالي لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذه السيارة الرائعة.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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