بعد أشهر قليلة من كشفها عن نموذج XBEE الجديد بمعرض طوكيو 2017 للسيارات، أعلنت سوزوكي عن انتاج هذه السيارة بشكل موسع، والتي ستقدمها في البداية بسوق السيارات الياباني فقط.

جدير بالذكر أن اسم هذا النموذج XBEE ينطق باللغة العربية (اكسبي)، لكن أكدت الشركة أن اسم السيارة ينطق (كروس بي) وليس مثل النطق السابق.

وستقدم سوزوكي هذه السيارة بفئتين من المحركات، الأول لمحرك 1000 سي سي يتصل بشاحن توربيني، والمحرك الثاني سيكون نسخة هجينة من هذا المحرك، كما ستقدم الشركة مع الفئتين ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بالإضافة إلى خاصية الجر الامامي كمكون أساسي وخاصية الدفع الكلي في الفئات الأعلى من السيارة.

وسيبدأ سعر هذه السيارة من 16 ألف دولار تقريبا، بينما سيبلغ سعر أعلى فئة من السيارة 19 ألف دولار تقريبا، وتأمل سوزوكي أن تستطيع بيع 2000 سيارة من هذا الموديل كل شهر عند إطلاقه في اليابان.