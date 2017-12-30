بعد أشهر قليلة من كشفها عن نموذج XBEE الجديد بمعرض طوكيو 2017 للسيارات، أعلنت سوزوكي عن انتاج هذه السيارة بشكل موسع، والتي ستقدمها في البداية بسوق السيارات الياباني فقط.
جدير بالذكر أن اسم هذا النموذج XBEE ينطق باللغة العربية (اكسبي)، لكن أكدت الشركة أن اسم السيارة ينطق (كروس بي) وليس مثل النطق السابق.
وستقدم سوزوكي هذه السيارة بفئتين من المحركات، الأول لمحرك 1000 سي سي يتصل بشاحن توربيني، والمحرك الثاني سيكون نسخة هجينة من هذا المحرك، كما ستقدم الشركة مع الفئتين ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بالإضافة إلى خاصية الجر الامامي كمكون أساسي وخاصية الدفع الكلي في الفئات الأعلى من السيارة.
وسيبدأ سعر هذه السيارة من 16 ألف دولار تقريبا، بينما سيبلغ سعر أعلى فئة من السيارة 19 ألف دولار تقريبا، وتأمل سوزوكي أن تستطيع بيع 2000 سيارة من هذا الموديل كل شهر عند إطلاقه في اليابان.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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