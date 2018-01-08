مازيراتي تكشف عن أيقونتها ghibli الجديدة تعرف على سعرها
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مازيراتي تكشف عن أيقونتها "Ghibli" الجديدة تعرف على سعرها

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العرب اليوم - مازيراتي تكشف عن أيقونتها "Ghibli" الجديدة تعرف على سعرها

مازيراتي Ghibli
واشنطن ـ العرب اليوم

كشفت شركة مازيراتي عن الموديل الجديد من أيقونتها Ghibli، برتوش تصميمية جديدة والمزيد من القوة الحصانية. 

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الجديدة تتميز من خلال الملامح الرياضية الشرسة على المئزر الأمامي، وشبكة المبرد الكبيرة، والتي تتوج المظهر العدواني "لأنف القرش" على المقدمة. 

وأيضا تم تعديل المئزر الخلفي للسيارة، علاوة على تزيين السيارة بحليات الكروم الأنيقة. 

ولم يقتصر دور الرتوش التصميمية على إضفاء المزيد من الأناقة على السيارة، ولكنها أيضا حسنت من أيروديناميكية السيارة، وهو ما أثر بالإيجاب على قيم التسارع. 

وأشارت مازيراتي إلى أن النسخ الأقوى من السيارة Ghibli S و S Q4 قد حصلت على 20 حصانا، و30 نيوتن متر إضافية، لتصبح قوة المحرك V6 الآن 430 حصان/580 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. 

وبفضل هذه المعدلات الجديدة تتسارع نسخة S من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، بينما تتسارع نسخة الدفع الرباعي Q4 في 4.7 ثانية، ولتقف السرعة القصوى على أعتاب 286 كلم/س. 

وبطبيعة الحال يجب أن تشمل هذه التعديلات الموديلات الأساسية من السيارة أيضا، فالموديل المعتمد على محرك البنزين سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر وقوة 350 حصان/500 نيوتن متر يتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر5 ثانية، ويصل أيضا إلى السرعة القصوى 267 كلم/س. 

ويمنح محرك الديزل V6 سعة 3 لتر السيارة قوة 250 أو 275 حصان/600 نيوتن متر، لتتسارع بفضلها من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر6 ثانية، مع بلوغ سرعة قصوى 250 كلم/س. 

ويتولى توجيه القوة لعجلات الدفع في جميع النسخ ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. 

وتعتمد السيارة على حزمة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الطرق السريعة ووظيفة الحفاظ على حارة السير، ومحذر الزاوية الميتة، ونظام التعرف على الإشارات المرورية. 

وبغض النظر عن نوع المحرك الدافع للسيارة فإن كلا من خطي التجهيزات GranLusso و GranSport يتوليان تأكيد الطابع الفاخر أو الرياضي للسيارة الجديدة. 

ومن المقرر أن تطرح مازيراتي الموديل Ghibli الجديد بسعر يبدأ من 66 ألف و600 يورو، أي ما يعادل نحو (مليون و400 ألف جنيه مصري).

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مازيراتي تكشف عن أيقونتها ghibli الجديدة تعرف على سعرها مازيراتي تكشف عن أيقونتها ghibli الجديدة تعرف على سعرها



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مازيراتي تكشف عن أيقونتها ghibli الجديدة تعرف على سعرها مازيراتي تكشف عن أيقونتها ghibli الجديدة تعرف على سعرها



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