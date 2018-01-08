تستمر مرسيدس في اختبار C-Class المحدثة التي ستأتي بكم كبير من التحديثات والترقيات والتي يبدو أنها ستفوق التوقعات.
حسب التقارير فإننا سنشاهد ولأول مرة C-Class بفئة ديزل هجينة، وستحمل C-Class المحدثة لأول مرة شعار قسم EQ للسيارات الكهربائية من مرسيدس وستسمى هذه الفئة C400d EQ Power، وإلى جانب ذلك ستتوفر فئتان هجينتان بمحركات بنزين ستدعيان C200 EQ Boost و C400 EQ Power، كما ستأتي كل الفئات بنظام كهربائي من نوع 48 فولت. وأخيراً ستوفر مرسيدس ناقل حركة يدوي من 6 سرعات لبعض فئات السيارة، ولأول مرة أيضاً ستوفر ناقل حركة من 9 سرعات.
نعلم أيضاً أن مرسيدس قد أعادت تصميم الكونسول الوسطي، وحدثت مصابيح السيارة، كما يتوقع أن تضع نظامها الترفيهي الجديد كلياً في C-Class 2019 المحدثة.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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