تستمر مرسيدس في اختبار C-Class المحدثة التي ستأتي بكم كبير من التحديثات والترقيات والتي يبدو أنها ستفوق التوقعات.

حسب التقارير فإننا سنشاهد ولأول مرة C-Class بفئة ديزل هجينة، وستحمل C-Class المحدثة لأول مرة شعار قسم EQ للسيارات الكهربائية من مرسيدس وستسمى هذه الفئة C400d EQ Power، وإلى جانب ذلك ستتوفر فئتان هجينتان بمحركات بنزين ستدعيان C200 EQ Boost و C400 EQ Power، كما ستأتي كل الفئات بنظام كهربائي من نوع 48 فولت. وأخيراً ستوفر مرسيدس ناقل حركة يدوي من 6 سرعات لبعض فئات السيارة، ولأول مرة أيضاً ستوفر ناقل حركة من 9 سرعات.

نعلم أيضاً أن مرسيدس قد أعادت تصميم الكونسول الوسطي، وحدثت مصابيح السيارة، كما يتوقع أن تضع نظامها الترفيهي الجديد كلياً في C-Class 2019 المحدثة.