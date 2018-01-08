فورد تكشف عن 3 طرازات جديدة تدخل مصر في 2018

كشفت شركة عبد اللطيف جميل وكيل سيارات فورد الأمريكية في مصر، عن 3 طرازات جديدة موديل 2018 تنضم إلى عائلة فورد المتاحة لعملائها في السوق المحلي.

وذكرت "فورد إيجيبت" عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيارات الجديدة هى فورد "فيوجن وكوجا وفوكاس".

وأعلنت الشركة أن السيارات متوفرة للعرض بصالاتها في كل من مدينة نصر والمهندسين بالقاهرة، وسموحة والداون تاون بالإسكندرية، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الـ2 ظهرًا وحتى الـ10 مساءً.

وأفاد مصدر بالشركة أن باب الحجز لشراء فوكاس وكوجا وفيوجن مفتوح حاليًا، وسيبدأ التسليم في فبراير المقبل. ويمكن التعرف على أسعار السيارات الثلاث الجديدة