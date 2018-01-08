فورد تكشف عن 3 طرازات جديدة تدخل مصر في 2018

كشفت شركة عبد اللطيف جميل وكيل سيارات فورد الأمريكية في مصر، عن 3 طرازات جديدة موديل 2018 تنضم إلى عائلة فورد المتاحة لعملائها في السوق المحلي.
وذكرت "فورد إيجيبت" عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيارات الجديدة هى فورد "فيوجن وكوجا وفوكاس".
وأعلنت الشركة أن السيارات متوفرة للعرض بصالاتها في كل من مدينة نصر والمهندسين بالقاهرة، وسموحة والداون تاون بالإسكندرية، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الـ2 ظهرًا وحتى الـ10 مساءً.
وأفاد مصدر بالشركة أن باب الحجز لشراء فوكاس وكوجا وفيوجن مفتوح حاليًا، وسيبدأ التسليم في فبراير المقبل. ويمكن التعرف على أسعار السيارات الثلاث الجديدة
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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