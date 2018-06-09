أعلنت شركة النيل الهندسية، وكيل شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز عن وصول الدفعة الأولي من سيارة فيات "تيبو" سيدان مانيوال".

وأوضح وكيل فيات أن "تيبو" سيدان المزودة بناقل حركة يدوي (مانيوال) ومحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 95 حصان، متوفرة للتسليم الفوري.

وتتوافر في تيبو "مانوال" مواصفات الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS.

وتقف تيبو علي عجلات قياس 16 بوصة، كما زودت السيارة بمصابيح ضباب أمامية و خلفية .

وكشفت النيل الهندسية عن أسعار السيارات الجديدة، وسيبدأ سعر "تيبو" مانيوال من 229.900 جنيه.

كان فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيات كرايسلر أوتومبيلز مصر أكد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" تقديم فيات "تيبو" بناقل حركة يدوي، بهدف جذب قطاعات جديدة من المستهلكين بالسوق المحلي بأسعارها التنافسية.