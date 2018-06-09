أعلنت شركة النيل الهندسية، وكيل شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز عن وصول الدفعة الأولي من سيارة فيات "تيبو" سيدان مانيوال".
وأوضح وكيل فيات أن "تيبو" سيدان المزودة بناقل حركة يدوي (مانيوال) ومحرك سعة 1.4 لتر، بقوة 95 حصان، متوفرة للتسليم الفوري.
وتتوافر في تيبو "مانوال" مواصفات الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS.
وتقف تيبو علي عجلات قياس 16 بوصة، كما زودت السيارة بمصابيح ضباب أمامية و خلفية .
وكشفت النيل الهندسية عن أسعار السيارات الجديدة، وسيبدأ سعر "تيبو" مانيوال من 229.900 جنيه.
كان فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيات كرايسلر أوتومبيلز مصر أكد في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" تقديم فيات "تيبو" بناقل حركة يدوي، بهدف جذب قطاعات جديدة من المستهلكين بالسوق المحلي بأسعارها التنافسية.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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