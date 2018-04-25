كشفت تقارير أن لاندروفر تخطط لإنتاج SUV صغيرة لزيادة أسطولها الحالي والدخول بقوة إلى هذا السوق الذي يشهد زيادة في المبيعات عاماً بعد عام، وذكرت أن تصميم السيارة سيكون مستوحى من لاند روفر فريلاندر التي تم إنتاجها في العام 1997 والتي كانت أعلى سيارة مبيعاً في أوروبا ذلك الحين.
اشارت التقارير إلى أن السيارة قادمة في العام 2021، وأن لاند روفر لديها خطط لإطلاق ثلاثة سيارات على المدى الطويل، واحدة ستكون منخفضة التكلفة وأخرى فاخرة والثالثة للطرقات الوعرة، وستكون الـSUV الصغيرة الجديدة أقل سعراً من ديسكفري سبورت ورنج روفر إيفوك.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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