كشفت تقارير أن لاندروفر تخطط لإنتاج SUV صغيرة لزيادة أسطولها الحالي والدخول بقوة إلى هذا السوق الذي يشهد زيادة في المبيعات عاماً بعد عام، وذكرت أن تصميم السيارة سيكون مستوحى من لاند روفر فريلاندر التي تم إنتاجها في العام 1997 والتي كانت أعلى سيارة مبيعاً في أوروبا ذلك الحين.

اشارت التقارير إلى أن السيارة قادمة في العام 2021، وأن لاند روفر لديها خطط لإطلاق ثلاثة سيارات على المدى الطويل، واحدة ستكون منخفضة التكلفة وأخرى فاخرة والثالثة للطرقات الوعرة، وستكون الـSUV الصغيرة الجديدة أقل سعراً من ديسكفري سبورت ورنج روفر إيفوك.