أعلن رئيس بورش لسيارات GT عن إمكانية حصول عدد من سيارات بورش على رزمة Weissach لتخفيف الوزن.
حالياً تقتصر بورش على توفير رزمة Weissach لفئات RS المتوفرة حصرياً لـ911 و918 سبايدر، ولكن مع تصريحات Andreas Preuninger فإن رزم تخفيف الوزن قادمة إلى عدد أكبر من السيارات حيث يقول "لا استبعد أن تصل أن تجد رزمة تخفيف الوزن طريقها إلى عدد من سياراتنا مستقبلاً".
على سبيل المثال، وربما من باب التلميح أيضاً، قال Preuninger "نحن لم نخطط لأي شيء بعد، ونحن مشغولون جداً، لا تتوقعوا رؤية كايين Weissach الشهر القادم".
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