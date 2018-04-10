استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية

سعيًا منها لضمان حقوق المستهلك بشكل كامل، أعلنت وزارة الجارة والاستثمار عن استدعائها لـ 90 انفينيتي Q30 وذلك لخلل في الوسائد الهوائية.
يكمن الخلل في الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق فقط، حيث يمكن أن تخرج بشكل مفاجئ وبدون التعرض إلى حادث، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة بكل تأكيد.
تظهر أرقام هياكل السيارات المتضررة في الإعلان الذي نشرته الوزارة ويمكن لأصحابها التواصل مع الوكيل المحلي لـ انفينيتي في المملكة على الرقم المجاني 8002442020 وذلك لإجراء الإصلاحات المجانية اللازمة.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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