كشفت "فولفو"، أخيراً، الستار عن أحدث نموذج من سيارتها "XC40" رباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة، مع طراز رفعت من خلاله الصانعة السويدية مستوى التحدي ضمن فئة الكروس أوفر، وذلك من خلال تصميم أنيق وعصري يجمع بين ضخامة السيارات رباعية الدفع والإيروديناميكية العالية المعهودة في الطرز الكوبيه الفارهة.
وتعكس «XC40» إصرار الصانعة السويدية على إدخال جيل جديد من سيارتها، تطال الفئة المدمجة الصغيرة من عائلة الكروس أوفر، لتأتي السيارة الجديدة لتكمل عائلة «فولفو» على صعيد عائلة «XC»، التي تضم بجانبها الشقيقتين الأكبر حجماً «XC60»، و«XC90».
وعملت «فولفو» على منح سيارتها الجديدة شخصية منفصلة مقارنة بشقيقتيها الأكبر حجماً، بعد أن زودت «XC40» بشبكة تهوية كبيرة الحجم، وخطوط هيكل عدائية، وصولاً إلى اعتماد مفهوم سيارة العضلات في ما يتعلق بالحيز المخصص لواقيات العجلات الخلفية، وانتهاءً بخطوط خلفية ذات طابع رياضي، وأقراص عجلات مطلية بالكروم مع نقوش تنسجم مع الشكل الخارجي.
وداخلياً، حظيت السيارة بصندوق خلفي يتسع إلى 460 لتراً، ما يجعل منها مركبة عائلية بامتياز، وكأغلب سيارات «فولفو» زودت «XC40» الجديدة بالعديد من أنظمة الأمان كالتحذير من الأجسام الغريبة على الطريق أثناء السير وأنظمة ركن السيارة، فضلاً عن أحدث أنظمة «الملتيميديا» والشاشات الكبيرة العاملة باللمس.
وتتوافر السيارة بنظام الدفع الرباعي، مع خيارات عديدة من المحركات الاقتصادية، بدءاً من محرك الأسطوانات الأربع بسعة اللترين والمعزز بالتوربو، وصولاً الى خيار محرك الأسطوانات الثلاث بسعة 1.5 لتر، والمعزز أيضاً بالتوربو، على أن يتوافر في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام، وانتهاءٍ بتقديم الشركة السويدية لاحقاً خيار المحرك الهجين المقرون بمحرك كهربائي يعمل بصورة متزامنة مع محرك وقود احتراقي مكون من ثلاث أسطوانات، وبسعة 1.5 لتر أيضاً.
وتطمح «فولفو»، عبر سيارتها الجديدة، الى منافسة صانعين عالميين على صعيد هذه الفئة من مركبات الكروس أوفر المتوسطة، من أبرزها «أودي كيو 3»، و«بي إم دبليو إكس 2» الجديدة كلياً، بجانب «إنفينيتي كيو إكس 30»، ومرسيدس "جي إل إ "
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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