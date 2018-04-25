كشفت لكزس النقاب رسمياً عن الجيل الجديد كلياً من ES، التي إرتقت بالمنافسة بسبب زيادة حجمها وتوجيهها لمنافسة مرسيدس E-Class، بي ام دبليو الفئة الخامسة وأودي A6.
الجيل السادس من ES حصل على تحسينات جديدة شملت التصميم الخارجي، الانسيابية، تجربة القيادة وتقنيات النظام الترفيهي، ولم تبخل لكزس على الجيل الجديد فأعطته حقه وأعطته الوقت الكافي لتطويره على أفضل صورة. التصميم الخارجي يبدو مريحاً للعين ويتخلى قليلاً عن زوايا لكزس الحادة الكثيرة، ولكنه ما زال محافظاً على هويتها في آن واحد. من الأمام نرى شبك لكزس المعتاد والمصابيح المستوحاة من LS، ومن الخلف نرى مصابيح مثلثية تكتمل بقطعة الكروم الواصلة بينها بشكل جميل.
تتشارك لكزس ES الجديدة كلياً قاعدة العجلات مع تويوتا أفالون، ما يعني أنها مبنية على GA-K، والتي سمحت لها بزيادة طولها بمقدار 2.6 انش، وزيادة عرضها بمقدار 1.8 انش، وزيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 2 انش مقارنةً بالجيل الحالي. أبرز إضافة للجيل الحالي هو توفرها برزمة F-Sport وهي السيارة ذات اللون الأزرق في الصور أدناه والتي تحصل على جنوط مميزة وجناح مدمج، وتغييرات في الصدام الأمامي بالإضافة إلى صوت محسّن للعادم.
من الداخل ركزت لكزس في عملية تطويرها على الفخامة والراحة كعوامل أساسية، ووفرت الشركة اليابانية أفضل أنواع الجلود والتطعيمات الخشبية والألمنيوم، تظهر شاشة النظام الترفيهي في الأعلى بمقاس 8 انش قياسياً ويمكن طلبها بمقاس 12.3 انش، ويتم التحكم بها بواسطة لوح التحكم بجانب ناقل الحركة، ويدعم النظام الترفيهي كلاًّ من آبل كاربلاي وأمازون أليكسا. أسفل الشاشة نرى أزرار التحكم بشكل أنيق وفي الأسفل تظهر أزرار التحكم في نظام التكييف بشكل مبسط أيضاً.
التقنيات الجديدة في لكزس ES تشمل العدادات الجديدة ونظام البروجكتر للعرض على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى الأنظمة الأمنية مثل Safety System+ 2.0.
ميكانيكياً، تتوفر لكزس ES بفئتين هما ES 350 و ES 300h، الفئة الأولى تحمل محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة ممتازة تبلغ 302 حصان، بزيادة 34 حصان عن الجيل الحالي وعزم يصل إلى 268 رطل-قدم. أما الفئة الهجينة قتحمل محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر، مع بطارية مدمجة ليصبح إجمالي القوة 215 حصان بزيادة 15 حصان عن الجيل السابق. ترتبط جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الأمامية فقط.
لم تكشف لكزس عن أسعار ES 2010 الجديدة كلياً، ولكن يتوقع أن تصل إلى الأسواق في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.
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