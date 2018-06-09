كشفت شركة "أوتوجميل"، الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، عن أحدث طرازاتها في مصر .

وكشف الوكيل عن سيارتين جديدتين في حفل أقيم مساء أمس الخميس، بأحد فنادق التجمع الخامس بحضور عدد من قيادات الشركة .

وتنتمي السيارة الأولي "إيكوسبورت"، إلى فئة السيارات الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات " SUV "، والتي أكد الوكيل علي توافرها في الأسواق.

وطرح وكيل فورد 4 طرازات من السيارة الجديدة، التي زودت جميعها بمحرك من ثلاث أسطوانات سعة 1.0 لتر مرتبط بشاحن هواء تيربو بقوة 123 حصان، ويتميز المحرك بتوفيره في استهلاك الوقود حيث يستهلك 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وفورد إيكوسبورت مزودة بعدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التحكم الإلكتروني بالثباتESC ، 7 وسائد وستائر هوائية للسائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف، مثبت للسرعة.

وتأتي سيارة فورد بصندوق أمتعة سعة 362 لتراً، وتقف علي عجلات قياس 16 بوصة.

كما تمتاز السيارة بباقة من وسائل الترفيه والكماليات، أبرزها شاشة تعمل باللمس قياس 6.5 بوصة، نظام ستيريو FM/A والذي يأتي مع مشغل أقراص مدمجة، والقادر علي تشغيل ملفات MP3 المرتبط بـ6 مكبرات صوت، خاصية التوصيل اللاسلكيBluetooth ، مخرجUSB، كمبيوتر معلومات، مكيف هواء يدوي واوتوماتيك، نظام مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم تلقائياً في درجة الحرارة، حساسات خلفية لمساعدة السائق علي ركن السيارة، التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة.

ويقدم أوتوجميل أيقونة فورد الـ SUV الصغيرة في الأسواق المصرية بأربع فئات ، تبدأ أسعارها من 334 ألف و900 جنيه للفئة الأولي، وتصل إلي 349 و900 ألف لفئة "تريند"، بينما تصل الفئة الثالثة "سبورت" إلي 384 ألف و900 جنيه، بينما تصل أعلي فئة تيتانيوم إلي 414 ألف و900 جنيه.

والسيارة الثانية التي كشف عنها الوكيل أثناء الحفل هي سيارة فورد "فيستا" طراز 2018 الجديدة كلياً، والتي تنتمي إلي فئة الهاتشباك والمزودة أيضاً بمحرك سعة 1.0 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

ومن المنتظر أن يطرح وكيل فورد "فيستا" الجديدة بأربع فئات بحسب طارق مصطفي مدير عام المبيعات والتسويق بمجموعة أوتو جميل.

وأكد مصطفي لمصراوي، أن الإعلان الرسمي عن طرح السيارة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، والذي يتضمن مواصفات واسعار جميع الفئات.