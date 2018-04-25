تعرف على سعر ومواصفات kadjar dynamique se nav edition

أضافت "رينو" لسيارات "كادجار" نسخة جديدة باسم "Dynamique SE Nav Edition"، ويمكنك حجزها في بريطانيا من الآن لتستلمها نهاية ابريل، ويبلغ سعرها 33.636 ألف دولار.

وتتوفر كذلك بتقسيط مقابل 298 دولار في الشهر على 3 سنوات بفائدة تبلغ 9.254 ألف دولار، وتشمل قائمة التجهيزات الاضافية في السيارة عجلات ألومنيوم 19 بوصة وفتحة سقف بانورامية ثابتة وعتبات جانبية جدية ومساعدة للقيادة تشمل كاميرا خلفية وتعتيم ذاتي لمرآة الرؤية الخلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية وتحذير من مغادرة المسار وتعرف على اشارات الطرق ومصابيح أمامية حساسة لنقص الاضاءة.

كما تتميز بفرش جلدي جزئي وتطعيمات جلدية على عجلة القيادة ونظام ترفيهي R-Link 2 وتحكم في المناخ ثنائي المناطق وكارت ذكي لفتح السيارة وزجاج خلفي يوفر الخصوصية ولمسات كرومية جانبية في الخارج وأرضية للتحميل في الخلف بوضعيات مختلفة واضاءة تتبع المنعطفات وتعديل لمقعد السائق طي المقاعد الخلفية بضغطة زر.

وتحمل السيارة محرك بنزين 1.2 لتر TCe بقوة 128 حصان أو محرك ديزل dCi سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان وكلاهما بناقل حركة مانيوال أو ثنائي القابض من 6 سرعات.