تعرف على سعر ومواصفات kadjar dynamique se nav edition

أضافت "رينو" لسيارات "كادجار" نسخة جديدة باسم "Dynamique SE Nav Edition"، ويمكنك حجزها في بريطانيا من الآن لتستلمها نهاية ابريل، ويبلغ سعرها 33.636 ألف دولار.
وتتوفر كذلك بتقسيط مقابل 298 دولار في الشهر على 3 سنوات بفائدة تبلغ 9.254 ألف دولار، وتشمل قائمة التجهيزات الاضافية في السيارة عجلات ألومنيوم 19 بوصة وفتحة سقف بانورامية ثابتة وعتبات جانبية جدية ومساعدة للقيادة تشمل كاميرا خلفية وتعتيم ذاتي لمرآة الرؤية الخلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية وتحذير من مغادرة المسار وتعرف على اشارات الطرق ومصابيح أمامية حساسة لنقص الاضاءة.
كما تتميز بفرش جلدي جزئي وتطعيمات جلدية على عجلة القيادة ونظام ترفيهي R-Link 2 وتحكم في المناخ ثنائي المناطق وكارت ذكي لفتح السيارة وزجاج خلفي يوفر الخصوصية ولمسات كرومية جانبية في الخارج وأرضية للتحميل في الخلف بوضعيات مختلفة واضاءة تتبع المنعطفات وتعديل لمقعد السائق طي المقاعد الخلفية بضغطة زر.
وتحمل السيارة محرك بنزين 1.2 لتر TCe بقوة 128 حصان أو محرك ديزل dCi سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان وكلاهما بناقل حركة مانيوال أو ثنائي القابض من 6 سرعات.
GMT 19:58 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانلاند روفر تفكر جدياً لإنتاج "SUV" صغيرة لزيادة المبيعات
GMT 19:57 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانبورش ستوفر رزمة "Weissach" لتخفيف الوزن في المزيد من السيارات
GMT 19:51 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساننصائح لمواجهة الطقس السيء وهطول الأمطار أثناء القيادة
GMT 19:49 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانلكزس تكشف عن سيارتها "ES 2019" الجديدة كلياً
GMT 19:20 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانفولكس فاجن تكشف عن سيارتها "الكهربائية" الخارقة الجديدة
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك