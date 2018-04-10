تتطلع مجموعة "بي إم دبليو" خلال أغسطس المقبل إلى إطلاق طرازها الرياضي «ألبينا بي 7» لعام ،2013 المبني على قاعدة طرازها الجديد للفئة السابعة، التي أطلقتها في العام الجاري.وتعد «ألبينا» من الأسماء الشهيرة للطرز الرياضية المعدلة لسيارات الصانع الألماني «بي إم دبليو»، التي تحوز تعديلات تشمل كلاً من الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، وصولاً إلى أنظمة الحركة والدفع لتلك الطرز.

وانعكست التعديلات التي أجريت على طراز «بي 7» على الأداء الرياضي لهذه السيدان الفاخرة، إذ بات محركها ينتج قوة حصانية تبلغ 540 حصاناً، بزيادة خمسة أحصنة عن محرك النخبة لطرز الفئة السابعة «760 إل آي»، وبنحو 200 حصان عن المحرك الرئيس للفئة السابعة عبر الطراز «740 آي».

ولم تقتصر التعديلات على الزيادة بالقوة الحصانية والعزم فحسب، بل انعكست على تحسين أداء السيارة التي تزن أكثر من طنين، إذ بات بمقدور «بي 7» الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 4.5 ثوانٍ، وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 310 كلم/ساعة. وتم إدخال أكثر من 30 قطعة على الهيكل الخارجي للسيارة، لتسهم في تحسين أدائها الإيروديناميكي (انسيابية الهواء على جسم السيارة)، ما يكسبها تماسكاً أكبر عند السرعات العالية وعند دخول المنعطفات، وتأتي السيارة نظير كلفة تبدأ من 127 ألف دولار (466 ألف درهم) وصولاً إلى سعر يبلغ 134 ألف دولار (491 ألف درهم) لطراز قاعدة العجلات الطويلة «بي 7 إل دبليو بي إكس درايف».