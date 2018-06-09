كشفت شركة بي إم دبليو للسيارات، مؤخرا عن أحدث طراز من سياراتها "X5" رباعية الدفع الشهيرة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، يتميز النموذج الجديد من "X5" بهيكل عصري أنيق بطول 5 أمتار تقريبا، أما المسافة بين محوري العجلات فأصبحت 2.97 م، وسعة الصندوق الخلفي وصلت إلي 645 لترا.

وتأتي السيارة الجديدة بمجموعة من الخيارات بعد أن زودت سيارتان بمحرك بنزين توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 لترات، وعزم 340 و540 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم الساعة في غضون 5.3 ثانية.

وتأتي سيارتان أخيرتان بمحركات سعة 4.4 لتر وعزم 462 و650 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط.