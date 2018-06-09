كشفت شركة بي إم دبليو للسيارات، مؤخرا عن أحدث طراز من سياراتها "X5" رباعية الدفع الشهيرة.
وبحسب موقع روسيا اليوم، يتميز النموذج الجديد من "X5" بهيكل عصري أنيق بطول 5 أمتار تقريبا، أما المسافة بين محوري العجلات فأصبحت 2.97 م، وسعة الصندوق الخلفي وصلت إلي 645 لترا.
وتأتي السيارة الجديدة بمجموعة من الخيارات بعد أن زودت سيارتان بمحرك بنزين توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 لترات، وعزم 340 و540 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم الساعة في غضون 5.3 ثانية.
وتأتي سيارتان أخيرتان بمحركات سعة 4.4 لتر وعزم 462 و650 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.6 ثانية فقط.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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