شفت شركة «نيسان»، أخيراً، عن النموذج الاختباري «إكسموشن»، مقدمة بذلك تصوراً لما ستؤول إليه فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة في المستقبل القريب، مع طراز يستند إلى تاريخ طويل من سيارات الـ«كروس أوفر» والدفع الرباعي المتطورة.
ويدمج التصميم الثقافة اليابانية والحرفية التقليدية مع قدرات الجيل الجديد من تكنولوجيا «نيسان للتنقل الذكي»، إذ يعكس النموذج الاختباري «إكسموشن» لمسات قوية من الناحية التصميمية، التي عادة ما تحملها طرز «نيسان»، مع أبعاد مستقبلية من خلال قدرة الطراز النموذجي الجديد على الارتباط بقدرات الاتصال المتقدمة مع القيادة الذاتية، والفن الياباني الرقمي الحديث.
ويعكس التصميم الداخلي المناظر الطبيعية اليابانية، مع لمحات من عناصر «نيسان» الأساسية، بعد أن تم دمج واجهة الرسومات المتقدمة مع تقنيات القيادة الذاتية، كما صممت الأرضية لتبدو كأنها نهر جارٍ، وجاء الكونسول بتصميم على شكل الجسر، الذي تم تصميمه بالاعتماد على أسلوب العمارة الياباني الخشبي التقليدي «كاناوا تسوجي».
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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