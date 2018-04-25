نيسان e-NV200 متوفرة للحجز في اليابان بمميزات خارقة

أصبحت نيسان e-NV200 المحدثة متوفرة الآن في السوق الياباني للحجز، بإصدارين أولهما فان بسعر 36.874 ألف دولار والثاني واجن بسعر 42.895 ألف دولار
وتأتي السيارة ببطارية جديدة وبقوة 40 كيلو/واط/ساعة، كما توفر مدى تنقل 300 كم وهي نفس سعة بطارية نيسان ليف التي يمكنها التنقل في الواقع لمسافة 240 كم.
وادعت نيسان أن e-NV200 الجديدة يمكنها العمل كوحدة لتخزين الطاقة بفضل نظام طاقة بقوة 100 فولت يمكنه توفير الكهرباء لأدوات مختلفة لمدة 15 ساعة بزيادة 7 ساعات عن السابق.
وتحمل كل الاصدارات من السيارة مصابيح أمامية حساسة لغروب الشمس والفان تأتي بزجاج عازل ويوجد لون خارجي جديد هو الأزرق اكسلنت كما يتوفر للسيارة نظام ترفيهي NissanConnect ومشغل دي في دي ونظام ملاحة وتشغيل بتحريك الاصابع، وسيبدأ تسليم السيارة في اليابان للحاجزين في ديسمبر.
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