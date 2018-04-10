أرخص 10 طرز «كروس أوفر» لعام 2018 في أسـواق الإمارات

تمثل مركبات «الكروس أوفر» حلاً مثالياً لشريحة واسعة من المتعاملين حول العالم، الباحثين عن امتلاك سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، بأبعاد مضغوطة، وبأسعار تنافسية تتناسب مع قدراتهم المادية، الأمر الذي شجع أكبر مصنّعي السيارات عالمياً، ومنذ مطلع الألفية الجديدة على ابتكار طرز جديدة من هذه الفئة، حتى باتت تشكل حالياً الفئة الأكثر نمواً في قطاع السيارات، بنسبة مبيعات بلغت 33% من حجم مبيعات السيارات عالمياً.
ورغم اختلاف قائمة الأسعار، إلا أن القاسم المشترك لهذه الفئة من السيارات، هو امتلاكها قائمة سعرية تنافسية للغاية، دفعت شريحة واسعة من الملاك إلى التخلي عن امتلاك مركبات من فئات السيدان الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتحول إلى اقتناء مركبات جديدة ضمن فئة «الكروس أوفر المدمجة»، خصوصاً في ظل التوسع الكبير الذي شهدته صناعة هذه السيارات، سواء على صعيد الطرز المختلفة منها، أو على صعيد تقديم فئات متعددة من حيث التجهيزات للطراز ذاته، وصولاً إلى خيارات إضافية على صعيدي أنماط الدفع والمحركات ونطاق القوة. ورصدت «الإمارات اليوم» الطرز الـ10 الأرخص ثمناً لعام 2018 ضمن فئة مركبات «الكروس أوفر المدمجة» التي شهدتها أسواق الإمارات، وراوحت أسعارها المبدئية بين 51.5 ألفاً و86 ألف درهم، وذلك وفقاً للسعر الأقل، وصولاً إلى الأعلى سعراً.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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