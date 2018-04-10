أرخص 10 طرز «كروس أوفر» لعام 2018 في أسـواق الإمارات

تمثل مركبات «الكروس أوفر» حلاً مثالياً لشريحة واسعة من المتعاملين حول العالم، الباحثين عن امتلاك سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، بأبعاد مضغوطة، وبأسعار تنافسية تتناسب مع قدراتهم المادية، الأمر الذي شجع أكبر مصنّعي السيارات عالمياً، ومنذ مطلع الألفية الجديدة على ابتكار طرز جديدة من هذه الفئة، حتى باتت تشكل حالياً الفئة الأكثر نمواً في قطاع السيارات، بنسبة مبيعات بلغت 33% من حجم مبيعات السيارات عالمياً.

ورغم اختلاف قائمة الأسعار، إلا أن القاسم المشترك لهذه الفئة من السيارات، هو امتلاكها قائمة سعرية تنافسية للغاية، دفعت شريحة واسعة من الملاك إلى التخلي عن امتلاك مركبات من فئات السيدان الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتحول إلى اقتناء مركبات جديدة ضمن فئة «الكروس أوفر المدمجة»، خصوصاً في ظل التوسع الكبير الذي شهدته صناعة هذه السيارات، سواء على صعيد الطرز المختلفة منها، أو على صعيد تقديم فئات متعددة من حيث التجهيزات للطراز ذاته، وصولاً إلى خيارات إضافية على صعيدي أنماط الدفع والمحركات ونطاق القوة. ورصدت «الإمارات اليوم» الطرز الـ10 الأرخص ثمناً لعام 2018 ضمن فئة مركبات «الكروس أوفر المدمجة» التي شهدتها أسواق الإمارات، وراوحت أسعارها المبدئية بين 51.5 ألفاً و86 ألف درهم، وذلك وفقاً للسعر الأقل، وصولاً إلى الأعلى سعراً.