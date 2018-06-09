الصين تمثل 50% من مبيعات فولكس فاغن العالمية

قالت شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات إن مبيعاتها خلال شهر مايو الماضي تجاوزت أي مبيعات حققتها في نفس الشهر في الأعوام السابقة.

وباعت فولكس فاغن 539.700 سيارة في مايو 2018، بارتفاع بنسبة 1ر5% مقارنة بمايو 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة هذا العام حتى الآن بنسبة 7ر6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث باعت نحو 6ر2 مليون سيارة.

واستمرت المبيعات لأوروبا والسوق الألمانية المحلية في الارتفاع بعد أداء قوي في أبريل الماضي.

كما حققت فولكس فاغن أداء قويا في إيطاليا وبريطانيا والسويد خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وقد ارتفعت مبيعات فولكس فاغن في الصين، أكبر سوق للشركة، بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، لتبلغ المبيعات 251600 سيارة.

ويشار إلى أن الصين تمثل الآن نحو نصف مبيعات فولكس فاغن.