الصين تمثل 50% من مبيعات فولكس فاغن العالمية

قالت شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات إن مبيعاتها خلال شهر مايو الماضي تجاوزت أي مبيعات حققتها في نفس الشهر في الأعوام السابقة.
وباعت فولكس فاغن 539.700 سيارة في مايو 2018، بارتفاع بنسبة 1ر5% مقارنة بمايو 2017.
وارتفعت مبيعات الشركة هذا العام حتى الآن بنسبة 7ر6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث باعت نحو 6ر2 مليون سيارة.
واستمرت المبيعات لأوروبا والسوق الألمانية المحلية في الارتفاع بعد أداء قوي في أبريل الماضي.
كما حققت فولكس فاغن أداء قويا في إيطاليا وبريطانيا والسويد خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.
وقد ارتفعت مبيعات فولكس فاغن في الصين، أكبر سوق للشركة، بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، لتبلغ المبيعات 251600 سيارة.
ويشار إلى أن الصين تمثل الآن نحو نصف مبيعات فولكس فاغن.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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