تعرف على أسعار هوندا سيتي 2019 في مصر

عقدت شركة الفطيم للسيارات، وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر، احتفالية للإعلان عن بدء تسليم الطراز الأحدث من هوندا سيتي موديل 2019 لعملائها في السوق المصري.

وقال وكيل هوندا إن سيتي 2019 المجمعة بمصنع الشركة اليابانية في تايلاند ستتوفر في السوق المحلي بفئة واحدة ويبلغ سعرها الرسمي 414 ألف جنيه.

السيارة الجديدة تستمد هوندا سيتي الجديدة طاقتها من محرك موفر في استهلاك الوقود يتكون من أربع اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 118حصان، وينقل حركته لمحاور السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CVT.

وتتوفر السيارة بشبك كرومي أمامي وتطعيمات كرومية في مقابض الأبواب ولوحة السيارة وإضاءة هالوجين أمامية ومصابيح LED نهارية ومصابيح ضباب ومرايا كهربائية مزودة بإشارات مدمجة وتحمل نفس لون هيكل السيارة وجناح سفلي للمصد الأمامي.

وزودت هوندا سيارتها "سيتي" بباقة متنوعة من وسائل الترفيه، وفي مقدمتها شاشة تعمل باللمس، نظام استخدام الهاتف دون الحادة لاستخدام الأيدي، مدخل USB، ومكيف هواء أوتوماتيك بفتحات تهوية بالمقاعد الخلفية.

وتقدم السيارة لركابها وسائل مساعدة تكنولوجية متقدمة، أبرزها مثبت للسرعة، نظام الدخول الذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات خلفية للمساعدة على ركن السيارة، بالإضافة إلى نظام ECON للاقتصاد في استهلاك الوقود.

سيارة هوندا الجديدة مجهزة بأعلى مستويات الأمان، مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.