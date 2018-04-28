كشفت ميتسوبيشي عملاقة صناعة السيارات اليابانية، عن الجيل الجديد من سيارات "Lancer"، والتي تتوقع له الشركة نجاحاً باهراً ومبيعات خيالية تفوق كل موديلاتها السابقة.
واعتمد مهندسو ميتسوبيشي في تصميمهم للسيارة الجديدة على موديل "e-Evolution" التي كشفت عنه الشركة منذ فترة قصيرة .
وأظهر التصميم الجديد انتقال سيارة ميتسوبيشي الجديدة من سيدان إلى كروس أوفر متطورة بمظهر عصري أنيق.
ومن المتوقع أن يأتي الموديل الجديد من سيارات "Lancer" بنظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى خاصية الشحن الكهربائي.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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