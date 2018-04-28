كشفت ميتسوبيشي عملاقة صناعة السيارات اليابانية، عن الجيل الجديد من سيارات "Lancer"، والتي تتوقع له الشركة نجاحاً باهراً ومبيعات خيالية تفوق كل موديلاتها السابقة.

واعتمد مهندسو ميتسوبيشي في تصميمهم للسيارة الجديدة على موديل "e-Evolution" التي كشفت عنه الشركة منذ فترة قصيرة .

وأظهر التصميم الجديد انتقال سيارة ميتسوبيشي الجديدة من سيدان إلى كروس أوفر متطورة بمظهر عصري أنيق.



ومن المتوقع أن يأتي الموديل الجديد من سيارات "Lancer" بنظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى خاصية الشحن الكهربائي.