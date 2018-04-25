كشفت العملاق الألماني "فولكس فاجن" عن سيارتها الكهربائية الخارقة ذات المحرك المزدوج وبقوة 680 حصاناً.

وتستطيع سيارة "آي.دي. آر بايكس بيك" التسارع من الصفر إلى 100 كيلو متر خلال 2.25 ثانية ؛ مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم.

وتزن سيارة "فولكس فاجن" الجديدة 1136 كيلوجرام تقريباً، مما يجعلها واحدة من السيارات ذات الوزن الخفيف، والذي يؤثر بشكل إيجابي على قوة تسارع السيارة.

وللسيارة الكهربائية القدرة على توليد الطاقة عند كبح الفرامل، بنسبة 20 في المائة؛ ومن المنتظر أن تكشف "فولكس فاجن" تفاصيل جديدة عن سياراتها الخارقة في وقت قريب هذا الشهر.