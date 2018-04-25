كشفت العملاق الألماني "فولكس فاجن" عن سيارتها الكهربائية الخارقة ذات المحرك المزدوج وبقوة 680 حصاناً.
وتستطيع سيارة "آي.دي. آر بايكس بيك" التسارع من الصفر إلى 100 كيلو متر خلال 2.25 ثانية ؛ مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم.
وتزن سيارة "فولكس فاجن" الجديدة 1136 كيلوجرام تقريباً، مما يجعلها واحدة من السيارات ذات الوزن الخفيف، والذي يؤثر بشكل إيجابي على قوة تسارع السيارة.
وللسيارة الكهربائية القدرة على توليد الطاقة عند كبح الفرامل، بنسبة 20 في المائة؛ ومن المنتظر أن تكشف "فولكس فاجن" تفاصيل جديدة عن سياراتها الخارقة في وقت قريب هذا الشهر.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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