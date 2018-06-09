أعلن وكلاء شركة لادا الروسية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن بدء بيع سيارات السيدان "Vesta Cross" رسميا في روسيا.
وبحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري، فإن السيارات الجديدة تتميز عن سيارات "Vesta" التقليدية بهيكل عصري أنيق تزينه خطوط جانبية انسيابية، ومصابيح تداخلت مع تصميم الشبك الأمامي بشكل ملفت.
وتتمتع هذه السيارات الجديدة بارتفاع مميز لجسمها عن الأرض، ويبلغ 203 ملم، إضافة إلى العجلات بمقاس 17 إنشا، الأمر الذي يمكنها من اجتياز مختلف الطرق الوعرة والسير عبر الثلوج بكل سهولة.
وزودت Vesta Cross، بنوعين من المحركات، بسعة 1.6 لتر وعزم 106 أحصنة، ومحركات بسعة 1.8 لتر بعزم 122 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 5 مراحل.
وزودت مقصورة السيارة الجديدة بالعديد من وسائل الراحة والرفاهية للمستخدم، ابتداء من أحدث أنظمة المولتيميديا والتي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، وأنظمة التحكم بالتكييف وتدفئة المقاعد والمقود.
GMT 20:06 2018 السبت ,09 حزيران / يونيومعرض باريس الدولي يواصل فقدان العارضين آخرهم فيات كرايسلر
GMT 19:59 2018 السبت ,09 حزيران / يونيورسمياً فيات تيبو "مانوال" في مصر تعرف علي المواصفات والسعر
GMT 19:44 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوالظهور الرسمي الأول لفورد "إيكوسبورت" و "فيستا" 2018 الجديدة كلياً
GMT 19:36 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوبي إم دبليو تكشف عن النسخة الأحدث من "X5"
GMT 19:32 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوأبرز مواصفات سيارة أودي Q8 الجديدة
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
أرسل تعليقك