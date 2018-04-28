قبل ثلاثة أشهر خلال معرض ديترويت، كشفت إنفينيتي عن سيارتها الإختبارية الكهربائية Q Inspiration كما أعلنت الشركة بعدها بفترة عن تحويلها لخط الإنتاج.

وخلال مشاركتها في معرض بكين ذكرت الشركة على لسان السيد Roland Krueger رئيس العمليات العالمية أنهم يعملون على إنتاج قاعدة عجلات جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وذكر أن إنتاج السيارات الكهربائية لإنفنيتي سيكون في مصنعها في الصين. وأشار السيد كروقر إلى أن الشركة ماضية في خطتها لإطلاق أول سيارة كهربائية في العام 2021.