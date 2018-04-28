قبل ثلاثة أشهر خلال معرض ديترويت، كشفت إنفينيتي عن سيارتها الإختبارية الكهربائية Q Inspiration كما أعلنت الشركة بعدها بفترة عن تحويلها لخط الإنتاج.
وخلال مشاركتها في معرض بكين ذكرت الشركة على لسان السيد Roland Krueger رئيس العمليات العالمية أنهم يعملون على إنتاج قاعدة عجلات جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وذكر أن إنتاج السيارات الكهربائية لإنفنيتي سيكون في مصنعها في الصين. وأشار السيد كروقر إلى أن الشركة ماضية في خطتها لإطلاق أول سيارة كهربائية في العام 2021.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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