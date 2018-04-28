bmw m850i xdrive كوبيه تحصل على محرك جديد

زودت سيارة "بي إم دابليو" موديلها "M850i xDrive كوبيه" بمحرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.4 لتر جديد نسبيًا، ولكي تنافس السيارة موديل مرسيدس S500 كوبيه، حرصت على تغيير القطع الداخلية ليصبح المحرك 523 حصانا و750 نيوتن-متر من العزم، وليصبح أقوى بـ 74 حصانا وأكثر عزمًا بـ 50 نيوتن.
ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات محسّن ينقل القوة إلى الإطارات الأربعة، وتحمل نظام تعليق M متكيف، ونظام عادم بصوت مميز يعكس قوة المحرك إضافة إلى التقنيات الحديثة المتوقعة، مثل نظام الثبات النشط وكاتم إلكتروني ووضعيات القيادة Sport وSport+.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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