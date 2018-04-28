bmw m850i xdrive كوبيه تحصل على محرك جديد

زودت سيارة "بي إم دابليو" موديلها "M850i xDrive كوبيه" بمحرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.4 لتر جديد نسبيًا، ولكي تنافس السيارة موديل مرسيدس S500 كوبيه، حرصت على تغيير القطع الداخلية ليصبح المحرك 523 حصانا و750 نيوتن-متر من العزم، وليصبح أقوى بـ 74 حصانا وأكثر عزمًا بـ 50 نيوتن.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات محسّن ينقل القوة إلى الإطارات الأربعة، وتحمل نظام تعليق M متكيف، ونظام عادم بصوت مميز يعكس قوة المحرك إضافة إلى التقنيات الحديثة المتوقعة، مثل نظام الثبات النشط وكاتم إلكتروني ووضعيات القيادة Sport وSport+.