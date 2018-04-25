تستعد "BMW" العملاق الألماني لإطلاق X7؛ سياراتها SUV الجديدة X7 ذات سبع مقاعد في الأسواق العالمية نهاية العام الحالي.



وجاءت السيارة الجديدة بشبكة أمامية ضخمة وفتحات تهوية أمامية وشرائط الكروم بأسفل الأبواب؛ بالإضافة إلى المصابيح الأمامية والخلفية الليزرية.



أما الجهة الخلفية فتميزت بشرائط كرومية أفقية، وعادم مزدوج أقرب إلى موديلات "BMW" الحديثة.

وميزت "BMW" سياراتها الجديدة بالعديد من التقنيات الحديثة مثل العدادات والقياسات الرقمية التي تظهر عليها بيانات الملاحة وقياسات السرعة والوقود وغيره.



بالإضافة إلى نظام ترفيهي يستخدم لأول مرة في X7 يعمل باللمس والصوت والإيماء.



وتأتي X7 بثلاثة خيارات الأول محرك تيربو 3 لتر 6 سلندر قوة 335 حصاناً والثاني محرك تيربو 4.4 لتر 8 سلندر قوة 455 حصاناً.



الثالث بمحرك تيربو مزدوج 12 سلندر بقوة 592 حصاناً و800 نيوتن؛ إلى جانب نظام رباعي الدفع وجير أوتماتيكي بـ8 سرعات.



ومن المتوقع أن تطرح سيارة X7 في الأسواق بسعر مبدئي 270,000 ريال.