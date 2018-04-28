تعرف على مواصفات فورد فوكوس الجديدة

قررت شركة "فورد" الأمريكية طرح جيل جديد من سيارتها الصغيرة "فوكوس" في السوق الأمريكية العام المقبل، وتعتزم طرحه في أوروبا والصين في وقت لاحق من العام الحالي.

فالمدة الزمنية النخصصة لطرح السيارة يمكن أن تؤدي إلى نقل خط إنتاج هذا الطراز من مصانع "فورد" في ولاية "ميشيجان" الأمريكية إلى مصانعها في الصين وهو ما يعني وقف إنتاج السيارات المدمجة لشركة فورد في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا، وفقًا لما ذكره موقع موتور تريند للسيارات.

كما أن فورد ستضيف إلى الجيل الجديد من السيارة "فوكوس" وهو الجيل الرابع من هذا الطراز المزيد من عوامل الراحة والمساحة إلى جانب تحسين وسائل القيادة، مشيرة إلى أنها أعادت تصميم هذا الطراز بدءا من العجلات.

وستطرح "فورد" السيارة "فوكوس" في عدة فئات من حيث التصميم الخارجي وهي فئة السيارة ذات الأبواب الأربعة الصالون والسيارة ذات الخمسة أبواب وصندوق أمتعة والسيارة ذات الخمسة أبواب بدون صندوق أمتعة (هاتشباك).

وتحتوي السيارة على نظام تعليق وشاسيه جديد تماما يؤدي إلى زيادة شدة الصلابة وتحمل الالتواءات بنسبة 20% مقارنة بالجيل الحالي من هذا الطراز. كما تستفيد السيارة من نظام عجلة التوجيه الكهربائي الجديد والذي يعطي المزيد من الراحة والقدرة على التحكم في عجلة القيادة مقارنة بالأجيال السابقة.

وتعمل السيارة الجديدة في الصين بالمحرك "إيكو بوست" ذي الثلاث اسطوانات سعة لتر واحد، كما توجد فئة تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر الذي يعطي قوة جر أعلى وعدد لفات أقل.