انطلاق الجيل الثاني من سوزوكي ارتيجا في اليابان بوزن خفيف

أطلقت سوزوكي الجيل الثاني من "ارتيجا" بشكل رسمي في اليابان والأسواق الأخرى في العالم أيضًا، كما تأتي السيارة في صورة MPV بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب، فيما زاد طول السيارة 13 سم عن الموديل السابق.

وتأتي السيارة بوزن خفيف يبلغ 1.180 كجم رغم أنها سيارة مناسبة لتستوعب 7 ركاب، وتحمل محرك K15B سعة 1.5 لتر بعمودين مرفق ونظام توقيت متغير لفتح الصمام بقوة تبلغ 105 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 138 نيوتن متر.

أما الموديل السابق فحمل محرك 1.4 لتر بقوة 92 حصان وعزم دوران 130 نيوتن متر وتم نقل خيارات نقل الحركة من الموديل السابق للجيل الجديد وشملت ناقل حركة مانيوال 5 سرعات بمتوسط وقود 18.06 كم لكل لتر وقود وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات بواقع 16.73 كم لكل لتر وقود.

وتحمل السيارة تصميم أنيق بشبكة تهوية بلمسات كرومية ومصابيح أمامية تتصل بشبكة التهوية وتتناسب مع مصابيح الضباب التي انكمشت في الحجم في الصادم الأمامي وزودت السيارت بحساسات ركن أمامية ومصابيح اشارة ليد في المرابا التي زودت بلمسات كرومية كما حصلت علي مصابيح خلفية مستعارة من سيارات فولفو.

ويذكر أن السيارة قدمت في معرض سيارات بأندونيسيا، كما باعت ارتيجا 680 ألف سيارة في 70 دولة في العالم.