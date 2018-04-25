انطلاق الجيل الثاني من سوزوكي ارتيجا في اليابان بوزن خفيف

أطلقت سوزوكي الجيل الثاني من "ارتيجا" بشكل رسمي في اليابان والأسواق الأخرى في العالم أيضًا، كما تأتي السيارة في صورة MPV بثلاثة صفوف من المقاعد تتسع لسبعة ركاب، فيما زاد طول السيارة 13 سم عن الموديل السابق.
وتأتي السيارة بوزن خفيف يبلغ 1.180 كجم رغم أنها سيارة مناسبة لتستوعب 7 ركاب، وتحمل محرك K15B سعة 1.5 لتر بعمودين مرفق ونظام توقيت متغير لفتح الصمام بقوة تبلغ 105 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 138 نيوتن متر.
أما الموديل السابق فحمل محرك 1.4 لتر بقوة 92 حصان وعزم دوران 130 نيوتن متر وتم نقل خيارات نقل الحركة من الموديل السابق للجيل الجديد وشملت ناقل حركة مانيوال 5 سرعات بمتوسط وقود 18.06 كم لكل لتر وقود وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات بواقع 16.73 كم لكل لتر وقود.
وتحمل السيارة تصميم أنيق بشبكة تهوية بلمسات كرومية ومصابيح أمامية تتصل بشبكة التهوية وتتناسب مع مصابيح الضباب التي انكمشت في الحجم في الصادم الأمامي وزودت السيارت بحساسات ركن أمامية ومصابيح اشارة ليد في المرابا التي زودت بلمسات كرومية كما حصلت علي مصابيح خلفية مستعارة من سيارات فولفو.
ويذكر أن السيارة قدمت في معرض سيارات بأندونيسيا، كما باعت ارتيجا 680 ألف سيارة في 70 دولة في العالم.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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