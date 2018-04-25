أوبل جراند لاند x design line تأتي بتصميم أنيق ومواصفات مذهلة

كشفت "أوبل" عن موديل جراند لاند X Design Line، بتصميم أنيق وراقي وتأتي بتجهيزات جديد، بسعر يبدأ من 35271 ألف دولار في ألمانيا.
وتأتي السيارة بلونين مزدوجين في الجسم الخارجي مع سقف أسود ونفس اللون في المرايا الجانبية مع عجلات ألومنيوم مقاس 18 بوصة ، إلى جانب مصابيح الضباب القياسية، التي تميزها عن بقية مجموعة جراندلاندX.
وفي الداخل، تأتي مع عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد، دواسات رياضية من الألمنيوم وشاشة تعمل باللمس للنظام الترفيهي قياس 7 بوصة مع مشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو وتعرف صوتي وكاميرا خلفية.
وتتوفر السيارة مع محرك 1.2 لتر من ثلاث أسطوانات وهو محرك بنزين حقن مباشر، بقوة 128 حصان وتستهلك السيارة ما بين 5،2-5،3 لتر / 100 كم في المتوسط، ويصدر من السيارة ما بين 120-121 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون وتأتي مع ناقل حركة يدوي من ست سرعات.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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