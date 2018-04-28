أعلنت نتفليكس عن توقيعها عقد مع إستوديو DreamWorks Animation لإنتاج مسلسل أنيميشن لسلسلة السيارات الشهيرة Fast & Furious، وذكرت شركة الإنتاج السينمائي أن القصة ستدور حول حياة إبن عم بطل السلسلة Dominic Toretto’s والذي يدعى توني.

الإستوديو أوضح أن طاقم التمثيل في سلسلة الأفلام لن يشارك في المسلسل. يذكر أن سلسلة أفلام Fast & Furious ستشهد ثلاثة أجزاء مقبلة في الأعوام 2019, 2020 وأخيراً في 2021.