أعلنت نتفليكس عن توقيعها عقد مع إستوديو DreamWorks Animation لإنتاج مسلسل أنيميشن لسلسلة السيارات الشهيرة Fast & Furious، وذكرت شركة الإنتاج السينمائي أن القصة ستدور حول حياة إبن عم بطل السلسلة Dominic Toretto’s والذي يدعى توني.
الإستوديو أوضح أن طاقم التمثيل في سلسلة الأفلام لن يشارك في المسلسل. يذكر أن سلسلة أفلام Fast & Furious ستشهد ثلاثة أجزاء مقبلة في الأعوام 2019, 2020 وأخيراً في 2021.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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