خلال المؤتمر السنوي لفيراري، ذكر رئيس الشركة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne أن فيراري لا تنوي إطلاق أي سيارة كهربائية في خطتها للسنوات الخمسة المقبلة، وذكر أن هذا النوع من السيارات لا يتناسب مع خطط الشركة وأوضح أيضاً أن منافستهم لامبورجيني لا تنوي القيام بذات الفعل حتى العام 2026.

السيد سيرجيو ذكر أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق فئة هجينة من فيراري بمحرك كهربائي، وذكر أنه متى ما بدأت سيارات الشركات الخارقة بإنتاج سيارة رياضية كهربائية بالكامل ستجدون فيراري أول من يسارع إلى هذه الخطوة.