فورد تبتكر طريقة بسيطة لوضع الأمتعة على سقف سياراتها

سجلت شركة فورد الأمريكية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، براءة اختراع تحت اسم "أساليب وأجهزة التحكم في إمالة السيارة".
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هذا الاختراع عبارة عن نظام إمالة للسيارات يجعل إدخال وإخراج الامتعة أكثر سهولة، عن طريق مجموعة المحركات التي تعمل على تعديل الطول، مع متحكم للتحكم في ارتفاع المحركات.
وسيمكن هذا النظام المستخدم من التحكم في درجة ميل السيارة كي يمكن وضع أو إزالة الامتعة من السقف، حيث يعد وضع أو إزالة الاغراض من سقف السيارة أمرًا متعبًا.
ومن الممكن استخدام جهاز متنقل قادر على تحديد زاوية الميل المرغوبة، وهو ما قد يكون مفيداً لملاك سيارات SUV، وكذلك لسيارات الفان.
GMT 18:54 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوتعرف على مميزات وعيوب شفروليه ماليبو 2019
GMT 18:30 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيولهذا السبب اختارت "لامبورجيني" الثور شعاراً لها
GMT 18:24 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوأودي تخطط لطرح سيارة S7 أقل استهلاكًا في الوقود
GMT 18:17 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو"نيسان GT-R" تدخل الخدمة بأسطول الشرطة اليابانية
GMT 18:13 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوبنتلي تؤكد على تطوير "بنتايجا سبيد" الأكثر قوة لعام 2019
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
أرسل تعليقك