شهد معرض بكين الكشف عن أول SUV كهربائية لدى بي إم دبليو وهي iX3 الإختبارية التي تتمتع بمحركات كهربائية بالكامل، وذكرت الشركة الألمانية أن السيارة سيتم إنتاجها بالفعل.
بي إم دبليو iX3 ستحتوي على محرك كهربائي بقوة 270 حصان ما يجعلها أقوى من فئة محرك الإحتراق الأساسية X3 xDrive30i ولكن أقل من فئة M40i الرياضية، بي إم دبليو ذكرت أن السيارة مزودة ببطارية بقوة 70 كيلو واط/س وتستطيع قطع مسافة 400 كم، وذكرت أنه بإمكان شحن السيارة بواسطة الشحن السريع للسيارات الكهربائية خلال 30 دقيقة فقط.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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