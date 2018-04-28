شهد معرض بكين الكشف عن أول SUV كهربائية لدى بي إم دبليو وهي iX3 الإختبارية التي تتمتع بمحركات كهربائية بالكامل، وذكرت الشركة الألمانية أن السيارة سيتم إنتاجها بالفعل.

بي إم دبليو iX3 ستحتوي على محرك كهربائي بقوة 270 حصان ما يجعلها أقوى من فئة محرك الإحتراق الأساسية X3 xDrive30i ولكن أقل من فئة M40i الرياضية، بي إم دبليو ذكرت أن السيارة مزودة ببطارية بقوة 70 كيلو واط/س وتستطيع قطع مسافة 400 كم، وذكرت أنه بإمكان شحن السيارة بواسطة الشحن السريع للسيارات الكهربائية خلال 30 دقيقة فقط.