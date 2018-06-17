تعرف على مميزات وعيوب شفروليه ماليبو 2019

بعد حوالي 3 سنوات من تدشين جيلها الحالي، حصلت شفروليه ماليبو، أخيرا، على تحديثات وتحسينات جديدة لموديل 2019.

وقد أتت تلك التحديثات بتحسينات ملحوظة في التصميم الخارجي، كشبكة تهوية أكبر ومصابيح أمامية وخلفية محدثة، والجير الذي أصبح CVT، عوضا عن الأوتوماتيكي سداسي السرعات السابق.

وقد أتيناكم اليوم بتفصيل لما تحمله ماليبو 2019 من مزايا وعيوب.

المميزات

1- مظهرها الجريء

حتى تواكب منافسيها بالسوق، أصبحت ماليبو جذابة وجريئة بالوقت نفسه، حيث مقدمتها رياضية مع لمسات انحناء بالهيكل.

2- مناسبة لكل أفراد العائلة

إحدى خصائصها التقنية المحدثة هي “Teen Driver”، والتي توفر قابلية برمجة تحذيرات السرعة، ومراجعتها من قبل الآباء، لمتابعة الأداء القيادي لأبناءهم.

3- متاحة بنسخة هجينة

ما يزيد من تميز ماليبو في قطاعها هو إمتلاكها لنسخة مهجنة، تأتي بمحرك 1.8 لتر 4 سلندر، بقوة 122 حصان و130 رطل-قدم من عزم الدوران، متصل بموتورين كهربائيين، ما يجعل مجمل القوة يصل إلى 182 حصان.

4- معدات قياسية متكاملة

تأتي ماليبو قياسيا بمصابيح أمامية أوتوماتيكية، وكاميرا للرؤية الخلفية، مع دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

5- تظل منافسا قويا

بالرغم من إحتداد المنافسة لماليبو بالسوق العالمي، إلا أنها تظل صامدة بقوة أمام أمثال هوندا أكورد وتويوتا كامري، وذلك بتوفيرها بدائل هجينة وأخرى بمحركات 1.5 لتر بقوة 160 حصان، أو 2.0 لتر بقوة 250 حصان.

العيوب

1- رؤية خارجية محدودة

بالرغم من تميزها إلا أنها تأتي بغطاء محرك أعلى من المعتاد، ما قد يحد من الرؤية الخلفية قليلا.

2- تصميم داخلي تقليدي

بالرغم من خامات جلودها الفاخر وتقنياتها الحديثة، إلا أن التصميم الداخلي لماليبو تقليدي لا يواكب المنافسة مع كامري وأكورد.

3- صرفية الوقود

تستهلك ماليبو بأقل فئة والتي محركها 1.5 لتر 4 سلندر، حوالي 8.7 لتر/100 كيلومتر في طرق المدينة، و 6.53 لتر/ 100 كيلومتر على الطرق السريعة، ما يجعل ماليبو متأخرة عن منافسيها في إقتصادية إستهلاك الوقود.