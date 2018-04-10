كشفت الصانعة الصينية «جيلي» عن طراز «لينك أند كو 02» الذي يجسد «كروس أوفر» مدمجة الأبعاد بتصاميم خارجية، تفرض شخصية مستقلة في هذه الفئة من السيارات، وتستهدف من خلالها تعزيز حضور علامتها في الأسواق الأوروبية.
وبعد أكثر من عام على إعلان «جيلي»، المالكة لشركة «فولفو»، عن إطلاق علامة جديدة متخصصة بالسيارات الصديقة للبيئة باسم «لينك أند كو»، تعاود الشركة لتقدم نسخة جديدة من هذه العلامة مع طراز «02» ذات السقف المختلف اللون عن بقية جسم الهيكل وخطوط خارجية رياضية الطابع، وذات مقصورة تتمتع بلوحة قيادة تحتل فيها شاشة وسطية الحيّز الأكبر. ووفق مصادر الشركة الصينية، سيتم تصنيع «لينك أند كو 02» في مصانع «فولفو» في بلجيكا، كخطوة تؤكد مساعي «جيلي» لاستهداف الأسواق الأوروبية بصورة مباشرة، إذ تضم هذه «الكروس أوفر» الكثير من مكونات سيارة «فولفو XC40» المتوّجة، أخيراً، بلقب أفضل سيارة أوروبية، وذلك من خلال منظومة محركها الهجين، ويشتمل على محرك وقود احتراقي ثلاثي الأسطوانات ومحركات كهربائية، بجانب علبة تروس مزدوجة سباعية النسب.
ومن المنتظر، خلال المستقبل القريب، توفير فئة هجينة يتم شحن بطارياتها الكهربائية عبر قابس منزلي، وأخرى كهربائية بالكامل.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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