كشفت الصانعة الصينية «جيلي» عن طراز «لينك أند كو 02» الذي يجسد «كروس أوفر» مدمجة الأبعاد بتصاميم خارجية، تفرض شخصية مستقلة في هذه الفئة من السيارات، وتستهدف من خلالها تعزيز حضور علامتها في الأسواق الأوروبية.

وبعد أكثر من عام على إعلان «جيلي»، المالكة لشركة «فولفو»، عن إطلاق علامة جديدة متخصصة بالسيارات الصديقة للبيئة باسم «لينك أند كو»، تعاود الشركة لتقدم نسخة جديدة من هذه العلامة مع طراز «02» ذات السقف المختلف اللون عن بقية جسم الهيكل وخطوط خارجية رياضية الطابع، وذات مقصورة تتمتع بلوحة قيادة تحتل فيها شاشة وسطية الحيّز الأكبر. ووفق مصادر الشركة الصينية، سيتم تصنيع «لينك أند كو 02» في مصانع «فولفو» في بلجيكا، كخطوة تؤكد مساعي «جيلي» لاستهداف الأسواق الأوروبية بصورة مباشرة، إذ تضم هذه «الكروس أوفر» الكثير من مكونات سيارة «فولفو XC40» المتوّجة، أخيراً، بلقب أفضل سيارة أوروبية، وذلك من خلال منظومة محركها الهجين، ويشتمل على محرك وقود احتراقي ثلاثي الأسطوانات ومحركات كهربائية، بجانب علبة تروس مزدوجة سباعية النسب.

ومن المنتظر، خلال المستقبل القريب، توفير فئة هجينة يتم شحن بطارياتها الكهربائية عبر قابس منزلي، وأخرى كهربائية بالكامل.