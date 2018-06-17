باجاني هوايرا bc رودستر تظهر لأول مرة

تعمل باجاني على تطوير هوايرا BC رودستر منذ سنتين, ظهرت لأول مرة أثناء اختبارها.

تمويهات النموذج تدل على أنه لم ينتهى تطويره بعد، إلا أننا نعلم بأنها ستكون أقوى هوايرا على الإطلاق وليست مجرد سوبركار منزوعة السقف.

مثل النسخة ذات السقف الصلب، هوايرا BC رودستر ستأتي بمحرك مرسيدس AMG تيربو مزدوج 6 سلندر 12 سلندر بقوة 800 حصان، على أن يتم إرسال الطاقة إلى نظام دفع خلفي عبر جير أوتوماتيكي يدوي سباعي السرعات.

ستكون أخف بالمقارنة بقدر 80 كيلوجرام بالمقارنة مع الكوبيه الأصلية، ما يعني أن السوبركار الكشف ستزن بحدود 1,200 كيلوجرام.

فعليا، لا يبدو أن نموذج هوايرا BC رودستر بالصور يختلف عن الموديل القياسي في شيء، يستثنى من ذلك المصد الأمامي الأكثر عدوانية، كما أن الجناح الضخم المتميزة به BC كوبيه ليس متاحا بها.

هذا ولن تنتج باجاني سوى 20 نسخة للسوبركار الجديدة، وذلك للحفاظ على حصريتها بين مالكيها، إلا أنه يفترض حصولها على إصدارات حصرية لاحقاً.