تعرف على أخطر 10 طُرق حول العالم

قد تكون قيادة السيارات أمراً سهلاً يمكن تعلمه ببساطة، إلا أن القيادة في بعض الأماكن تحتاج قدرات خارقة، فليس كل أحد يملك الجرأة للمرور على طريق ضيق ومتعرج بين المنحدرات الجبلية على ارتفاع مئات الأمتار.

ولعشاق المغامرة والإثارة نقدم هذه القائمة، التي تضم 10 من أخطر الطرق حول العالم.

1- طريق شمال يونجاس North Yungas، بوليفيا

كذلك، يعرف هذا الطريق في بوليفيا بأنه "طريق الموت"، وغالبا ما يشار إليه باعتباره أخطر طريق في العالم؛ حيث إنه من المشاهد المعتادة أن تسقط السيارات والشاحنات من الطريق المرتفع إلى السهول تحته، وخصوصا عندما يكون هناك شاحنة أخرى في الاتجاه المعاكس، إلا أن المشي في هذا المنظر الخلاب ليس بهذه الخطورة لحسن الحظ.

2- طريق الكومنولث، الفلبين

أيضا، هذا الطريق مشهور باسم "الطريق القاتل"؛ لأنه يشهد عددا كبيرا من الوفيات، سواء من المارة أو من سائقي الحافلات والسيارت أو من راكبي الدراجات؛ وذلك بسبب سوء التنظيم وعدم تطبيق قوانين المرور.

3- طريق جيمس دالتون James Dalton، آلاسكا، أمريكا

على الرغم من أنه يبدو هادئا تماما للوهلة الأولى، فهو مليء بالحفر والصخور المتطايرة التي تحملها الرياح العاتية، والأخطر من هذا أنه، كما هو واضح، يجري وسط "اللاشيء".

4- طريق BR-116، البرازيل

ثاني أكبر طريق في البرازيل، ويسمونه هناك "طريق الموت"، فكل عام يموت فيه آلاف من الناس؛ ليس فقط بسبب حالته، ولكن أيضا بسبب العصابات وقُطّاع الطرق.

5- طرق الهيمالايا، نيبال

تعتبر طرق جبال الهيمالايا كلها من الطرق الخطرة؛ لأنها ضيقة جدا وغير ممهدة ومتعرجة، وبالطبع يمكنك رؤية العديد من السيارات والحافلات المنقلبة على حواف الطريق.

6- نفق جوليانج Guoliang، الصين

يعتبر هذا الطريق تجويفا داخل الجبل، في مدينة جوليانج الصينية، وقبل شق هذا الطريق على يد سكان المدينة، كانت المدينة منعزلة تماما عن العالم الخارجي، بفعل الجبال العالية والمنحدرات الصخرية.

7- طريق تاروكو Taroko– تايوان

معروف في تايوان أنه واحد من أخطر الطرق هناك، فهو مليء بالانحناءات الحادة، والممرات الضيقة عبر المنحدرات الجبلية.

8- طريق بازوبيو Pasubio، إيطاليا

يقع هذا الطريق الوعر في شمال إيطاليا، وهو مشهور بمناظره الطبيعية الرائعة، على الرغم من أن قيادة سيارة عليه تعتبر تحيدا كبيرا، حتى إنه ممنوع القيادة عليه بعد نقطة محددة، لكن رحلة بالدراجة ستكون مغامرة فعلا.

9- طريق هالسيما السريع Halsema، الفلبين

يعتبر هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى منطقة ساجادا السياحية المعروفة بالفلبين، ويعتبر واحدا من الطرق صاحبة أسوأ نظام صيانة في العالم، فكل عام تقريبا يكون هناك حافلة أو سيارة تتحرج على حافته.

10- طريق الربان كانيون Skippers Canyon Road، نيوزيلاندا

يحتاج هذا الطريق الضيق المتعرج إلى رخصة خاصة للقيادة عليه، فإذا استطعت الحصول على هذا التصريح، فهنيئا لك هذا التحدي الهائل، وحظا سعيدا إذا التقيت بسائق آخر قادم من الاتجاه المعاكس.