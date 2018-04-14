كشفت تقارير أن الجيل الثاني من شيفروليه بولت قادم في العام 2025 والذي سيشهد بدء الإنتاج من قبالة العالم في شهر يناير وبخواص ذاتية القيادة.
تم الكشف عن بولت لأول مرة في 2016, وهي تحمل بطارية ليثيوم بحجم 60 كيلو واط/س ومحرك بقوة 200 حصان و 266 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنها تمتلك تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.5 ثانية فقط وقادرة على السير لمدى 383 كم.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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