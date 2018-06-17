كشفت شركة NIO عن سيارتها الإختبارية الكهربائية الجديدة Eve خلال معرض الصين.هذه هي النسخة الثانية من Eve الإختبارية، حيث كشفت الشركة عن النسخة الأولى العام الماضي وكانت تتمتع بتقنيات ذاتية القيادة ولكن الإنتقادات طالتها بسبب التشابه الكبير بينها وبين سيارة فارادي فيوتشر FF91.
تتمتع Eve بالعديد من الخواص الجميلة مثل الذكاء الإصطناعي الذي يقوم بتشغيل السيارة بالإضافة إلى قدرة السيارة على التعرف على سيارات Eve الأخرى في الطريق والتي ستمكنها من مشاركة البيانات مع بعضها البعض ما يساعد في تقليل كفاءة إستهلاك الوقود.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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