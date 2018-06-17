كشفت شركة NIO عن سيارتها الإختبارية الكهربائية الجديدة Eve خلال معرض الصين.هذه هي النسخة الثانية من Eve الإختبارية، حيث كشفت الشركة عن النسخة الأولى العام الماضي وكانت تتمتع بتقنيات ذاتية القيادة ولكن الإنتقادات طالتها بسبب التشابه الكبير بينها وبين سيارة فارادي فيوتشر FF91.

تتمتع Eve بالعديد من الخواص الجميلة مثل الذكاء الإصطناعي الذي يقوم بتشغيل السيارة بالإضافة إلى قدرة السيارة على التعرف على سيارات Eve الأخرى في الطريق والتي ستمكنها من مشاركة البيانات مع بعضها البعض ما يساعد في تقليل كفاءة إستهلاك الوقود.