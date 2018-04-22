بدأت جي إم سي باختبار أكاديا الجديدة والتي ستحصل على تحديثات منتصف العمر العام المقبل.
بالرغم من الكشف عنها قبل عامين فقط، إلا أن جي إم سي بدأت العمل مبكراً على التحديثات الجديدة التي ستحصل عليها أكاديا وذلك بسبب المنافسة القوية جداً في فئات الـ SUV حول العالم. بالنظر إلى التمويهات الكثيفة التي تغطي المقدمة والمؤخرة، فإننا نتوقع تحديثاً جديداً للواجهة الأمامية مثل المصابيج والشبك والصدام، وكذلك الخلفية التي ستحصل هي الأخرى على حصتها من التحديثات الجديدة.
لا يتوقع أن تحصل محركات أكاديا الجديدة على أية تحديثات وستتوفر بخيارين من المحركات، محرك 4 سلندر بسعة تبلغ 2.5 لتر بقوة تبلغ 194 حصان، ومحرك V6 بسعة 3.5 لتر بقوة تبلغ 310 حصان للفئات الأعلى. يرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع خيار الدفع الرباعي أو الدفع الأمامي.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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