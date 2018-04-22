بدأت جي إم سي باختبار أكاديا الجديدة والتي ستحصل على تحديثات منتصف العمر العام المقبل.

بالرغم من الكشف عنها قبل عامين فقط، إلا أن جي إم سي بدأت العمل مبكراً على التحديثات الجديدة التي ستحصل عليها أكاديا وذلك بسبب المنافسة القوية جداً في فئات الـ SUV حول العالم. بالنظر إلى التمويهات الكثيفة التي تغطي المقدمة والمؤخرة، فإننا نتوقع تحديثاً جديداً للواجهة الأمامية مثل المصابيج والشبك والصدام، وكذلك الخلفية التي ستحصل هي الأخرى على حصتها من التحديثات الجديدة.

لا يتوقع أن تحصل محركات أكاديا الجديدة على أية تحديثات وستتوفر بخيارين من المحركات، محرك 4 سلندر بسعة تبلغ 2.5 لتر بقوة تبلغ 194 حصان، ومحرك V6 بسعة 3.5 لتر بقوة تبلغ 310 حصان للفئات الأعلى. يرتبط كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات مع خيار الدفع الرباعي أو الدفع الأمامي.