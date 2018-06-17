مرسيدس تقدم الموديل الجديد من الفئة e

قدمت شركة مرسيدس الموديل الجديد من سيارة الفئة E بمحركات جديدة، وأنظمة مساعدة ذكية تضاهي شقيقتها الفئة S الفارهة، بالإضافة إلى باقة تصميمية رياضية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد سيحصل على خدمات محرك ديزل رباعي الأسطوانات بقوة 245 حصان، ويكتمل برنامج الدفع بمحركين من ست أسطوانات.

ويولد محرك الديزل سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم قوة 340 حصان/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى في الموديل E 400d 4Matic بنسختيه الصالون والكومبي، وهو ما يتيح لهما التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر4 و1ر5 ثانية في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وسجلت السيارة على منصة الاختبار معدلات استهلاك تتراوح بين 5ر5 و1ر6 لتر /100 كلم، وهو ما ينتج عنه ما يتراوح بين 145 و161 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وإلى جانب المحركات الجديدة حازت السيارة على مقود جديد أيضا؛ حيث يضم عناصر التحكم في مثبت السرعة، كما يستعين نظام محدد مسافة الأمان ببيانات الخرائط ليتمكن من الكبح قبل المنعطفات على سبيل المثال.

وتقدم باقة Sport Style عناصر كروم في المصدمين الأمامي والخلفي، ومخارج العادم، والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة بتصميم من 10 برامق. ويبلغ سعر هذه الباقة 1250 يورو.

وأعلنت مرسيدس أن سعر السيارة E 400d 4Matic يبلغ 62 ألف و719 يورو للموديل الصالون و65 ألف و510 يورو للموديل الكومبي.