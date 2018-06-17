تعتزم مجموعة "رولز رويس" الصناعية البريطانية، تسريح آلاف العاملين، وهذا يرجع إلى إعادة الهيكلة وتوفير حوالي 400 مليون استرليني سنويًا.

وقال "وارن إيست" الرئيس التنفيذي للمجموعة "قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية".

وأضاف أن "هذه التغييرات سوق تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل يتجاوزن طموحاتنا للمدى القريب والتي تقدر بحوالي مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا.

وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم".

وذكرت الشركة أنها تتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة على مدى العامين المقبلين إلى شطب حوالي 4600 وظيفة أغلبها في بريطانيا التي تتركز فيها أغلب وظائف الإدارة والدعم الفني في المجموعة.

ومن المتوقع شطب ثلث هذه الوظائف تقريبا بنهاية العام الحالي، في حين من المتوقع أن تكتسب خطة إعادة الهيكلة المزيد من الزخم خلال 2019 على أن تنتهي عملية خفض العمالة والتغييرات الهيكلية بحلول منتصف 2020.

وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها الموجود في الخدمة حاليا "ترينت 1000".

يذكر أن "رولز رويس" الصناعية التي تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة للطائرات ومحركات السفن ليس لها علاقة بشركة "رولز رويس" لصناعة السيارات الفارهة والمملوكة لمجموعة "بي.إم.دبليو" الألمانية.