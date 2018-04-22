كشفت شركة هوندا اليابانية، عن أسعار الفئات المختلفة من الجيل الخامس من أوديسي 2019، الملقبة بـ "الميني فان"، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 8 سنوات متتالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الأسعار تبدأ من 31.065 دولار، ويتضمن السعر 975 دولار قيمة شحنها إلى أماكن مختلفة.

ويعد سعر السيارة الجديد أعلى قليلًا من سعر موديل العام الماضي بـ175 دولار.

وتستمد أوديسي قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3.5 حصان وعزم دوران 262 رطل-قدم.

أوديسي مزودة بأنظمة أمان هوندا للاستشعار، التي تتضمن خاصية الفرملة لتفادي التصادم، ونظام الحفاظ على خط المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

وجهزت أوديسي 2019 بخاصية CabinWatch التي تمكّن السائق من رؤية الصف الثاني والثالث من المقاعد، عن طريق كاميرا مثبتة في السقف، المتصلة بشاشة نظام الترفيه مقاس 8 بوصة، وخاصية CabinTalk التي تمكّن السائق من التحدث عن طريقها للراكبين في الصف الثاني والثالث.

وتتميز بنظام ترفيه خلفي بشاشتين عاليتا الدقة مقاس 10 بوصة، وتدعم كل من الشاشتين خدمة البلو راي وتصفح الفيديوهات والعديد من الخدمات الأخرى.