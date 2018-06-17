استجابت شركة «فيراري» الإيطالية لطلب أحد متعامليها المميزين، بعد أن صنعت له سيارة سوبر رياضية جديدة لا مثيل لها في العالم، حملت اسم «فيراري SP38».

واعتمد الصانع الإيطالي في صناعة «SP38» المبنية على قاعدة شقيقتها «488 GTB»، على خبرات قسم المشروعات الخاصة بالشركة، لتحصل السيارة الجديدة على هيكل خارجي مميز يسلط الضوء على مستقبل سيارات العلامات الإيطالية، ويمزج بين الروح العصرية لسيارات «الحصان الجامح» ولمسات مشتقة من أسطورته القديمة «F40».

وحصلت «فيراري SP38» على واجهة أمامية تحتوي على مصابيح أفقية صغيرة الحجم تعلو المصد الأمامي، ذي صبغة عدائية، وتحتوي على خطوط حادة وفتحات تهوية تعزز من عوامل الديناميكية الهوائية، وتتكامل مع خطوط جانبية تمتاز بعتبات أبواب ذات تصميم عدائي، وخط سقف حاد التصميم ينتهي بطريقة مميزة عند الوصول إلى منطقة الزجاج الخلفي، مانحاً السيارة لمسات لا مثيل لها في طرز السوبر رياضية حول العالم.

وعلى الرغم من تحفظ «فيراري» على الكشف عن بيانات المحرك، فإن خبراء عالم السيارات يرجحون أن «SP38» ستحصل على محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 3.9 لترات وقوة 720 حصاناً