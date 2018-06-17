تنتج "لامبورجيني"، ماركة صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة أجمل السيارات الرياضية في العالم؛ حيث أداؤها الخارق وتصميماتها المميزة.

ويعتبر شعار الشركة أحد عوامل الجذب المميزة فيها، حيث يتألق ثور ذهبي مفتول العضلات من شعار العلامة الإيطالية؛ لكن لماذا الثور بالتحديد؟

يعتبر الثور الحيوان المفضل لدى مؤسس الشركة الإيطالية "فيروتشيو لامبورجيني"، وجاءت فكرة تبني الثور كعلامة ميزة لـ"لامبورجيني" بعد أن زار مؤسسها إحدى مزارع الثيران بإسبانياً سنة 1962؛ ليزداد عشقه وشغفه بهذا الحيوان الجبار.

ويقرر بعدها تسمية ثاني سيارة لـ"لامبورجيني"، باسم ميورا، والذي يُعد واحداً من نسل ثيران عائلة Don Eduardo Miura التي كانت تمتلك المزرعة التي زارها "فيروتشيو" في العام 1962.

واستمر شغف "فيروتشيو" بالثيران الإسبانية لدرجة تسمية العديد من موديلات سيارته الرياضية؛ تيمناً بأسماء ثيران هذه المزرعة مثل مورشيلاجو وأفينتادور.