تنتج "لامبورجيني"، ماركة صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة أجمل السيارات الرياضية في العالم؛ حيث أداؤها الخارق وتصميماتها المميزة.
ويعتبر شعار الشركة أحد عوامل الجذب المميزة فيها، حيث يتألق ثور ذهبي مفتول العضلات من شعار العلامة الإيطالية؛ لكن لماذا الثور بالتحديد؟
يعتبر الثور الحيوان المفضل لدى مؤسس الشركة الإيطالية "فيروتشيو لامبورجيني"، وجاءت فكرة تبني الثور كعلامة ميزة لـ"لامبورجيني" بعد أن زار مؤسسها إحدى مزارع الثيران بإسبانياً سنة 1962؛ ليزداد عشقه وشغفه بهذا الحيوان الجبار.
ويقرر بعدها تسمية ثاني سيارة لـ"لامبورجيني"، باسم ميورا، والذي يُعد واحداً من نسل ثيران عائلة Don Eduardo Miura التي كانت تمتلك المزرعة التي زارها "فيروتشيو" في العام 1962.
واستمر شغف "فيروتشيو" بالثيران الإسبانية لدرجة تسمية العديد من موديلات سيارته الرياضية؛ تيمناً بأسماء ثيران هذه المزرعة مثل مورشيلاجو وأفينتادور.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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