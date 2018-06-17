موديل صالون من مرسيدس الفئة a

أعلنت شركة مرسيدس أنها ستوسع باقة موديلات سيارة الفئة A المدمجة بموديل صالون جديد.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الصالون الجديد تتوفر له باقة محركات تضم محرك بنزين سعة 3ر1 لتر وبقوة 100 كيلووات/136 حصان أو 120 كيلووات/163 حصان مع وظيفة إيقاف الأسطوانات، بالإضافة إلى محرك بنزين سعة 0ر2 لتر وبقوة 140 كيلووات/190 حصان.

كما تزخر السيارة الجديدة بباقة واسعة من أنظمة المساعدة وكذلك نظام الملتيميديا والاستعمال MBUX الجديد.

ولم تكشف الشركة الألمانية بعد عن موعد طرح أو سعر الموديل الصالون الجديد من سيارة الفئة A.